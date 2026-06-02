新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、おぎやはぎ・小木博明、ハシヤスメ・アツコ、人気クリエイター「Lazy Lie Crazy【レイクレ】」のぺろ愛男爵、ともやんが出演する特別番組『絶頂ハワイアンズ 〜グルメ＆絶景＆トライアスロン〜』を６月14日（日）夜９時より配信することを決定した。 本番組では、ハワイの大自然を舞台にメンバーがホノルルトライアスロンに挑戦。時間制限がなく、初心者でも自分のペースで挑戦しや