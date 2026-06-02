メイプル超合金のカズレーザーが１日、ＹｏｕＴｕｂｅ「カズレーザーと松陰寺のチルるーむ」で「別格でスター」と認めるお笑い芸人を挙げた。この日は「嫉妬した芸人ベスト３」をテーマにトーク。ぺこぱの松陰寺太勇が「嫉妬もあるし、うらやましいもあるし、憧れもある…でいうと、絶対ナダル」とコロコロチキチキペッパーズのナダルだと言うと、カズレーザーもすぐさま「俺もナダル。ナダルさんは思いました。嫉妬と言うより