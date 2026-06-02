フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が５月３０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「第１回ＰＬ学園ＯＢ回」。甲子園で圧倒的な実績を誇り、多数のプロ選手を輩出した名門ＰＬの豪華ＯＢが集結した。片岡篤史氏、宮本慎也氏、松井稼頭央氏、福留孝介氏、元日本テレビでフリーアナウサー・上重聡アナウンサー、平石洋介氏、今江敏晃氏ら豪華メンバーの名が当時の打順とポジションで読み上げられ