広島駅の路面電車乗り場を覆う大屋根が据え付けられました。きょう未明、クレーンがつり上げたのは広島駅2階に設置される「大屋根」の中央部分。長さ27メートル、重さ80トンの屋根を、世界最大級のつり能力を持つクレーンが、旋回しながら上部へ運びます。ビルに当たらないよう角度を調整しながら、慎重に作業が進められ、およそ2時間で据え付けられました。見物に訪れた人「すごいね、全然今までとちがう。広島の表玄関として、完