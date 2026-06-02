歌手の菅原洋一さんが、5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため死去したことが分かった。日本歌手協会が発表した。92歳だった。本人、遺族の希望により、1日に家族葬を執り行った。お別れの会は予定していない。菅原さんは今年の4月6日まで東京・上野のライブ会場でコンサートを開催、当日も代表曲の「知りたくないの」や「忘れな草をあなたに」はじめ、シャンソンの「さよなら」「マイ・ウェイ」など11曲を力強く歌い上げていた