生え変わりのため自然に抜け落ちた愛猫のひげを保管するレトロな瓶が猫好きの間で「かわいい」と注目を集めている。猫雑貨のブランド「猫社謹製」が企画開発した「猫のおひげ保管瓶」だ。公式オンラインショップで販売中だが、反響が大きく、在庫がすぐ売り切れる状況となっている。猫のひげは、金運、恋愛運、厄除けなどのご利益があるともいわれている。どんな経緯で作ったのかなどを聞いてみた。【写真】保管瓶に入れれば、愛猫