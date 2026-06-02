近所に住む子どもたちが、道路で遊ぶことがあるかもしれません。近くに公園がなかったり、公園があったとしてもボール遊びなどが禁止されていたりすることもあるからでしょう。とはいえ道路で遊ばれると音が響きますし、事故の危険性もあります。ママスタコミュニティのあるママも、近所の子どものことで悩んでいるようです。『最近引っ越してきた隣の家の子どもが、わが家を含めた3軒分の道路を使ってボール遊びや自転車で遊ぶこ