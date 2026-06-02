丸山茂樹が自身のインスタグラムを更新。日本水泳界のレジェンド・北島康介氏と一緒に、オープン90周年を迎えた川奈ホテルゴルフコース富士コースをラウンドしたことを投稿した。【写真】遥かに臨む富士山を背景に北島康介氏のノリノリ写真（全6枚）これは「90年の歴史を誇る川奈は是非」という丸山からの熱い誘いで実現。「川奈の難しさ素晴らしさが伝わったみたいで めっちゃ楽しそうにラウンドしてくれた」と、北島氏がゴルフを