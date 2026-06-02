アメリカ南部のフロリダ州は、AIの「チャットGPT」が銃乱射事件の実行犯に情報提供をしたなどとして、開発元のオープンAIなどに対し、損害賠償を求めて提訴しました。フロリダ州のウスマイヤー司法長官は1日、チャットGPTを開発したオープンAIとアルトマン最高経営責任者を、全米で初めて州として提訴したと発表しました。訴状などによりますと、去年4月、フロリダ州立大学の構内で学生の男が銃を乱射し2人が死亡した事件で、チャ