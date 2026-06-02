東京・銀座で高級腕時計「ロレックス」の売却代金およそ2200万円を奪って逃げたなどとして、男女3人が逮捕されました。メンバーは別の男性から時計の売却を依頼され、売却直後に「ひったくり被害」を自作自演して、現金を奪ったとみられています。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、いずれも中国籍で、▼埼玉県川口市の王平容疑者（31）と、▼千葉県柏市の劉歓容疑者（38）ら3人で、今年3月、東京・中央区銀座の路上で、20代の男性