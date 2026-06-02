お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）が1日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。人気お笑い芸人に対する視聴者アンケートの結果に物申す場面があった。この日はMCの「とろサーモン」久保田かずのぶ発案の企画「会社の部下にしたい芸人ランキング」の結果についてトークを展開。5位には小島よしおとやす子が入ったと紹介された。この結果を聞いたMCの「とろサーモ