神奈川県真鶴町で女児2人と成人の女性1人が海に浮いているのが見つかり、死亡が確認されました。近くでは成人男性が死亡しているのも見つかり警察などが関連を調べています。2日午前6時ごろ、真鶴町の琴ヶ浜で「海に女性が浮いている」と散歩中の男性から警察に通報がありました。警察などによりますと琴ヶ浜の海に女児2人、近くの真鶴港で成人女性1人が浮いているのが見つかりました。近くの橋の下では成人男性1人が倒れているの