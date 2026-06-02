少しでも涼しく、日焼けしないために“顔まで覆う”タイプや“後頭部に水を入れる”ものなど、夏の帽子が進化しています。【写真を見る】いまやビジュアルよりも暑さ対策重視？「酷暑乗り切る帽子」続々【THE TIME,】 “日傘生地”で日差しも熱もブロック「暑さ紫外線対策用品の売上は2025年比約1.4倍。一番手に取りやすい・使いやすいということで、“帽子が一番人気”」こう話すのは、『渋谷ロフト』（東京・渋谷区）健康雑