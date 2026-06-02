【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の小沢仁志が5月31日、自身のInstagramを更新。手作りの山菜蕎麦を公開し、反響を呼んでいる。【写真】63歳俳優「朝からボリューム満点で美味しそう」湯気立ちのぼる餅入り山菜蕎麦◆小沢仁志、山菜蕎麦披露小沢は、「おはようさん！今朝も早いんです 餅入り山菜蕎麦作ってみた」とつづり、完成した料理の動画を投稿。赤と黒の色合いのお椀の中に、たくさんの山菜やなめこ、大きな油揚げを乗せ、