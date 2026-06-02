【モデルプレス＝2026/06/02】タレントの川崎希が6月2日までに、自身のInstagramを更新。生後11ヶ月を迎えた次女の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元AKB3児のママタレ「おめめがクリクリで天使」11ヶ月次女のカメラ目線ショット◆川崎希、生後11ヶ月次女の姿を公開川崎は「生後11ヶ月になりました」と報告し、ベビーカーに座る次女のショットを投稿。前髪にリボンのヘアクリップをつけ、さくらんぼ柄のトップスを着用した