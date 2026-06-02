台風6号の影響で県内のスーパーでは休業や営業時間を変更している店舗があります。 きょう2日の正午以降の営業状況です。 ニシムタの店舗で休業しているのは ▽喜界島店▽屋久島店▽西之表店▽中種子店▽徳之島店▽沖永良部店です。 A・コープ鹿児島は種子島と屋久島にある全5店舗で終日休業しています。 また、▽志布志市のあおぞら店▽肝付町の内之浦店と高山店▽南大隅町の佐多店となんぐう店は