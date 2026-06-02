台風6号の接近で鹿児島県内のおよそ89万人を対象に避難情報が出ています。 ▼警戒レベル4の避難指示が全域に出されているのは垂水市、徳之島町、三島村、十島村です。 また、鹿児島市全域の危険箇所と志布志市の一部地域にも出されています。川やがけの近くなど危険な場所にいる人は避難してください。 ▼警戒レベル3の高齢者等避難が出されているのは、日置市、いちき串木野市、枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市、阿久