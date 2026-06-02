【モデルプレス＝2026/06/02】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が5月30日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのミニワンピース姿を公開した。【写真】21歳KPOP美女「肩のラインが美しすぎる」ノースリミニワンピ姿◆IVEリズ、ノースリミニワンピ姿公開リズは、ふわりと広がった白いノースリーブのミニワンピース姿でソファーに座った姿を公開。美しい肩のラインやスラリとした美しい脚が際立つ姿を披露してい