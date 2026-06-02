【モデルプレス＝2026/06/02】女優の長濱ねるが5月31日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップスとロングスカートのセットアップ姿を公開した。【写真】27歳元坂道「肌の透明感半端ない」反響集めたノースリコーデ◆長濱ねる、ノースリショット公開長濱は「傾きがち」とコメントし、首を横に傾けた立ち姿を公開。白黒のチェック柄のノースリーブトップスとロングスカートのセットアップを着用している。◆長濱ねるの投稿に反