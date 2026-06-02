【モデルプレス＝2026/06/02】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が5月29日、格闘家の秋山成勲の妻・SHIHOのYouTubeチャンネルに出演。食生活について語った。【写真】」「パンケーキ毎日食べています」25歳K-POP美女の抜群スタイル◆ジゼル「最近パンケーキにハマっています」今回の動画では、SHIHOとジゼルが対談。トーク中には、ジゼルが「私は最近パンケーキにハマっています。毎日食べています」と食