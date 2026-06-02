資料 春の高校野球中国大会の決勝が2日、島根県で行われ、創志学園（岡山）が石見智翠館（島根）を3-1で破り優勝しました。 創志学園は、2回に3点を先制すると、先発の請川が9回1失点で完投。4年ぶりに春の中国大会を制しました。