『SPA!デジタル写真集山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！ SPA!デジタル写真集山田あい「炸裂ゴージャスボディ」©週刊SPA!編集部／唐木貴央 『SPA!デジタル写真集 山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』が発売され、好評を博している。この発売を記念し、誌面カットが新たに公開された。 山田あい&#