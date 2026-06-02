アジア株香港ハンセン指数が大幅高、韓国総合が大幅安などまちまち 東京時間13:41現在 香港ハンセン指数 25768.87（+370.69+1.46%） 中国上海総合指数 4056.24（-1.50-0.04%） 台湾加権指数 45298.49（-39.42-0.09%） 韓国総合株価指数 8608.21（-180.17-2.05%） 豪ＡＳＸ２００指数 8696.70（-32.71-0.37%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74095.94（-171.40-0.23%） シンガポ&#1254