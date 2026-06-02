ドルクローネは９．２２５－９．３２５レンジでの推移が続く。２８日の同国GDPが弱く出たことなどが重石となったが、その後いったんドル売りに押された。昨日海外市場からはドル買いクローネ売りとなり、直近９．３０に迫る動きを見せるなど、ややしっかり。原油高一服などがクローネの売りを誘う。対円では１７．１０－３０円レンジ続く。 USDNOK 9.287NOKJPY17.200