【北欧通貨】ドルクローナは週初の安値更新から反発＝スウェーデンクローナ 先月半ばからドル売りクローナ買いが目立つ展開となり、９．４７４から今週月曜日朝に９．２０４を付けた。その後は反発し、昨日海外市場で９．３３２を付ける展開。その後少し調整も９．３００ばさみと比較的しっかり。昨日は対円でもクローナ売りが目立ち、欧州朝の１７．２６円前後から１７．１２円前後を付けた。