OpenAIの高性能AIモデルと、ソフトウェア開発支援AI「Codex」がAWS上で利用可能になりました。企業はAWSで使っているセキュリティ管理や課金、権限設定の仕組みを保ったまま、OpenAIのAIモデルを業務システムに組み込めるようになります。OpenAI frontier models and Codex are now available on AWS | OpenAIhttps://openai.com/index/openai-frontier-models-and-codex-are-now-available-on-aws/AWSはAmazonが提供するクラウド