RGBストライプ構造を採用した世界初の39型5K有機ELモニター「AW3926QW」 デル・テクノロジーズは、ゲーミングブランド「Alienware」の30周年を記念し、RGBストライプ構造を採用した世界初の39型5K有機ELモニター「AW3926QW」を、世界の一部地域で6月下旬より順次発売する。価格は未定。 RGBストライプのサブピクセル構造と、RGBタンデム発光技術を組み合わせた、世界初の39型5Kモニター。パ