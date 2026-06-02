午後1時51分高知地方気象台は気象警報・注意報を発表しました。新たな発表は次のとおりです。暴風警報：室戸、高知市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、奈半利町、田野町、安田町、北川村、芸西村、中土佐町、四万十町、大月町、黒潮町高知県では、暴風に警戒してください。午後1時51分現在、高知県に発表されている全ての暴風に関する気象情報は次のとおりです。暴風警報：室戸全域、高知