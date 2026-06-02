歌手・松田聖子が昨年行ったデビュー４５周年記念ツアーの映像作品「４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＳｅｉｋｏＭａｔｓｕｄａＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２５“Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！”」（３日発売）から新たに２曲が２日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに公開された。コンサート後半のヒットメドレーから、４５周年をお祝いしたケーキに乗って登場した「Ｒｏｃｋ’ｎＲｏｕｇｅ」と、本編ラストを飾