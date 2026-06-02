◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（２日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が先制適時打を放った。「６番・中堅」で先発出場。０―０の４回１死二塁で巨人からハヤテに派遣中の左腕・代木大和投手（２２）に対し、カウント３―２から１５０キロの直球を中前へはじき返した。第１打席でも中前打を放っており、マルチ安打をマーク。５月２８日の２軍合流後は４戦連続安打と好調だ。再昇格へアピールを続け