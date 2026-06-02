俳優の小池徹平が２日、大阪市内でミュージカル「ＥＴＥＲＮＩＴＹ」大阪公演に向けた取材会に出席した。２０２４、２５年と韓国の演劇の聖地・大学路（テハンノ）で上演され、即日完売した話題作の日本初演。小池が演じるのは、世界を熱狂させた１９６０年代の伝説的なグラムロックスターのブルードット。神格化されながらも心の奥には孤独を抱えており、人生最後のレコードに、あるメッセージを託す役柄だ。オファーを受けた