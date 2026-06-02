農家直伝の保存法 「さくらんぼ」のおいしい季節がやってきました。見かけるとつい高くても買ってしまう人が多いかもしれませんね。今回は、農家直伝の保存法をご紹介。 実は冷蔵庫に保存しないほうがいい!? 1. さくらんぼは冷蔵庫に入れず、冷暗所に保存します。ただし、長期保存には向いていません。あくまでもおいしく食べるための保存と考えてくださいね。 2. 長期保存をしたい場合は、洗ったサクランボをジップロックな