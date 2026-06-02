広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）が2日、1軍に合流した。1年目の今季は、開幕「1番・中堅」で先発出場を果たしたが、打率・187、10打点で、体調不良も重なり、5月17日に登録を外れていた。同23日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦で実戦復帰を果すと、10試合で打率・343、1本塁打、3打点とアピールを続けていた。