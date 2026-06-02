台風6号の接近により、物流に影響が出ています。ヤマト運輸は、2日午後1時現在、鹿児島県の全域と宮崎県の日南市・串間市で、営業所を休業し、集荷や配送を中止しています。また、全国から鹿児島県の離島地域宛てのクール便の受け付けを停止しているということです。ほかにも、沖縄県の全域や高知県の安芸郡東洋町を除いた全ての地域宛ての荷物について、配送に遅れが生じているということです。佐川急便でも、午後1時現在、鹿児島