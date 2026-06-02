お笑いコンビ、NON STYLE井上裕介（46）が2日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。都合よく“暴露”の対象とされてきたことに不満を漏らした。テレビ番組の企画でタレントが嫌いな有名人を明かすことについて、パーソナリティーのパンサー向井慧が「割と井上さんも。いろんなところで名前だけ出されてて。すごいありましたよね」と話題を向けると、井上は「めっちゃ言われた」と苦笑い。