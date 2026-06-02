【人魚姫の靴屋さん】 6月2日 配信開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 双葉社は6月2日、たなかのか氏のマンガ「人魚姫の靴屋さん」の配信をWebアクションで開始した。 本作は「こいぐるみ」や「赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。」の作者・たなかのか氏の新連載。 第1話では“ふつう”という言葉に縛られて、本当の自分が見えなくなっている男子学生の御手洗が、就活用の靴を求め