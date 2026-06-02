【おまけ15】 6月2日 公開 「おまけ15」を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月2日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」の「おまけ15」をサンデーうぇぶりにて公開した。 「おまけ15」では勇者パーティー時代のユイ、ルー、ダガーのエピソードが1ページマンガで描かれる。 「裏ダンジョンおくさん」の