6月2日、秋田ノーザンハピネッツは、赤穂雷太、元田大陽との2026－27シーズンの選手契約合意を発表した。赤穂は4年契約期間中の2年目、元田は2年契約の2年目となる。また、すでに加入が発表されていたドラフト指名選手の堀田尚秀、岩屋頼との契約合意も改めて発表している。 石川県出身で27歳の赤穂は、196センチ102キロのシューティングガード兼スモールフォワード。市立船橋