ＩＮＰＥＸが３日ぶりに急反発。１日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が前週末比４．８０ドル高の１バレル＝９２．１６ドルに上昇。イスラエルによるレバノンの親イラン武装組織ヒズボラへの攻撃が続いていることを受け、イランは１日、米国との協議を停止したと報じられた。米軍とイランとの攻撃の応酬も伝わるなか、一時９４．７８ドルまで上昇した。その後、トラン