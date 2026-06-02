シーイーシーが堅調。１日の取引終了後に、生体認証製品の販売やクラウド認証サービスを手掛け、同社が発行済み株数の１０．０１％を保有するディー・ディー・エス（東京都新宿区）株式を追加取得し持ち分法適用関連会社化すると発表しており、好材料視されている。 両社は２５年９月に資本・業務提携を締結し、シーイーシーのセキュリティーサービス事