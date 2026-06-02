東宝が大幅反発している。同社傘下のＴＯＨＯシネマズが１日、映画鑑賞料金の改定を発表。収益性の向上につながるとの見方から買いが入ったようだ。７月１日から改定する。現行で２０００円の一般料金は２０００～２２００円、シニアは現行の１３００円から１４００円、レイトショーは現行の１５００円から１６００～１７００円に見直す。学生・幼児料金やファーストデイなども変更する。１２月１日の映