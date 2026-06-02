ステムセル研究所は後場動意。上昇率は一時６％を超えた。きょう午後１時３０分ごろ、シンガポール拠点において最先端の設備を導入した細胞処理センター・細胞保管センターが完成したと発表しており、株価の刺激材料となっている。成長が見込まれる東南アジア市場での細胞バンク事業の展開に向け体制整備を進めるなか、今回のセンター完成により運営体制の整備が最終段階に入ったという。シンガポӦ