Ｒｉｄｇｅ－ｉはストップ高カイ気配。ＳＢＩホールディングスがこの日発表した米新興企業アンソロピックとの取り組みに関する適時開示の中で、ＳＢＩの持ち分法適用会社であるリッジアイを中核にグループ横断でのエンジニアリング体制を構築して開発・運用を進めるとの記載があり、これが材料視されているようだ。 ＳＢＩはこの日午後１時ごろ、生成ＡＩ「クロード」を開発するアンソロピックとの