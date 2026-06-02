午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４４８、値下がり銘柄数は１０６９、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、海運、銀行など。値下がりで目立つのは非鉄金属、金属製品、機械など。 出所：MINKABU PRESS