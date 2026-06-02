韓国で“人間性問題”が物議を醸した左腕アメリカ人投手が、米マイナーリーグで快進撃を続けている。【写真】韓国を「ゴミの国」と言い放ったアメリカ人投手ロサンゼルス・ドジャース傘下マイナーAAAのオクラホマシティ・コメッツに所属するコール・アービンは6月1日（日本時間）、シュガーランド・スペースカウボーイズ（ヒューストン・アストロズ傘下）との試合で先発登板し、5回を投げて5被安打、1四球、5奪三振、1失点を記録し