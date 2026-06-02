タンスのゲンは6月1日に、清潔で安心して使える、オリジナル綿を採用した掛け布団「SHIELD2（シールド×シールド）」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、アイボリー、ライトグレー、チャコールグレーの3色。価格は、シングルが2699円、セミダブルが3199円、ダブルが3999円。●50回洗っても抗菌が続く「SHIELD2」は、抗菌効果や防ダニ性能に優れた綿をブレンドした、タンス