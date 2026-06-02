開催：2026.6.2 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 8 - 9 [ロッキーズ] MLBの試合が2日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとロッキーズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。 1回表、4番 トロイ・ジョンストン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキー