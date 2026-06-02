ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2026年6月1日〜6月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報2026年の6月は革命的なエネルギーに満ちあふれる時！ふたご座の天王星＆みずがめ座の冥王星＆おひつじ座の海王星がホロスコープ上で小三角形の配置になることで、世界全体を容赦なくリニ