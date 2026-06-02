【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NHKの音楽番組『TheCovers』。このたび、6月2週目に放送になるBS新作の内容が発表された。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌。語りは堂本光一が務める。 ■時代を超えて愛される「ビューティフル・ネーム」大野雄二が手がけた「人間の証明のテーマ」も! 今回は、デビュー50周年のゴダイゴを迎えて贈るスペシャル企画。1976年のデビュー