2日14時現在の日経平均株価は前日比623.53円（-0.93％）安の6万6310.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は448、値下がりは1069、変わらずは41と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は107.61円の押し下げでＴＤＫ がトップ。以下、ファナック が82.63円、ファストリ が79.65円、信越化 が69.89円、イビデン が55.98円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト